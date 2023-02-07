Шымкентские врачи предупреждают об опасностях кровопускания хиджамы

Хиджама: за и против. Поводом для петиции казахстанских ученых и медиков стало скандальное сообщение о проведении процедуры хиджамы младенцам в Атырауской области.

На детях применяли средневековый метод кровопускания через надрезы на коже. В Министерстве здравоохранения пояснили: хиджама не относится к лицензируемой медицинской помощи. При этом практикующие этот прием продолжают оказывать услуги.

Некоторые вполне современные казахстанцы уверовали в универсальность распространенного еще в средние века метода кровопускания, и, как это обычно бывает, спрос породил предложение.

Среди тех, кто прошел процедуру кровопускания по собственному желанию — Жамбыл Серикбаев. Говорит, что делает хиджаму третий год. Прибегнуть к этому методу привело кожное заболевание. Болезнь не отступила, но самочувствие, говорит, улучшилось.

Жамбыл Серикбаев, житель г. Шымкента :

«Я как родитель против, чтобы детям делали хиджаму. Я сам принимаю эту процедуру и не вижу в этом ничего плохого. Хиджаму многие делают, говорят помогает. И я так считаю. Но детям наверное нельзя».

Основа процедуры – выведение из организма так называемой «грязной» крови. Как утверждают сторонники этого метода, кровь может застаиваться. Усен Смаилхан сегодня прошел первую процедуру. Говорит: чувствует усталость.

Усен Смаилхан, житель г. Шымкента:

«Сегодня сделал хиджаму, чувствую себя слабым. Сейчас пойду домой, поем, отдохну. Меня предупредили, что так будет. Но я уверен, что потом мне станет намного лучше».

К сожалению, востребованную услугу оказывают в том числе шарлатаны — порой с самыми печальными последствиям. В Атырау в социальных сетях распространилось видео спящего ребенка, которому делают надрезы на лице. Процедура проходила в одном из хиджама-центров. Вызвавшее бурю возмущений видео расследовала полиция.

Противников альтернативной медицины не мало. По их мнению, хиджама, которую выдают за универсальное средство лечения, может быть опасна для здоровья и привести к смерти.

Акбаян Токтамысова, жительница г. Шымкента :

«Я считаю, что хиджама опасна для жизни человека. Но это личный выбор каждого. Я лично против этого!»

Айжаркын Кадырбекова, жительница г. Шымкента:

«Я против того, чтобы делать хиджаму детям. А взрослые сами пусть решают, делать или нет. Я бы сама не стала делать, опасно, я считаю».

Балабек Елеубеков, житель г. Шымкента:

«Я не могу сказать, поддерживаю я или нет. Кто-то говорит, о негативных последтсвиях, другим процедура помогает. Это, думаю, зависит от здоровья и иммунитета каждого индивидуально».

Список болезней и недугов, которые можно вылечить, по заявлениям сторонников хиджамы поистине огромен — от туберкулёза и бесплодия до хронической усталости.

Целитель Нурбакыт Кенжеханов утверждает: разрешение на лечение хиджамой у него есть. Однако, к процедуре надо подходить с особой осторожностью. Метод кровопускания через надрезы на лице — недопустим, считает целитель.

«В Аравии детям с двух месяцев делают хиджаму. На спине. Но то, что сделали в Атырау — надрез на лице ребенка — неправильно. После останется шрам. А так с 7 лет можно делать хиджаму. Когда ангина мы за ушами делаем надрез и пускаем грязную кровь. У меня есть лицензия вот можете посмотреть».

Традиционная медицина подобный метод не признает. По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, для проведения любых лечебных мероприятий необходимо наличие лецензии. А хиджама не относится к лецензионному лечению.

Специалисты утверждают, что никаких доказательств эффективности популярной процедуру кровопускания – хиджамы – не существует. В отделении онкогематологии детской клинической больницы Шымкента — против хиджамы. Утверждают: этот метод опасен для здоровья ребенка.

Женис Сарсенов заведующий отделением онкогематологии детской клинической больницы г. Шымкента:

«Мы категорический против . У ребенка может быть анемический и болевой шок. Поэтому необходимо обращаться за медицинской помощью к специалистам».

Казахстанские ученые и медики запустили петицию против лечения детей с помощью хиджамы. Специалисты просят чиновников срочно урегулировать деятельность лекарей, применяющих альтернативную медицину и, в частности, кровопускание.

Обращение массово подписывают казахстанцы. А тем, кто раздумывает о том, чтобы избавиться от «лишней» крови: лучше станьте донором – кровь нужна всегда.