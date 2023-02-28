Шымкентский НПЗ остановят на капитальный ремонт

Шымкентский нефтеперерабатываюший завод начнет свой первый плановый ремонт с 15 марта по 9 апреля, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

«В соответствии с утверждённым в декабре 2022 года графиком текущий ремонт Шымкентского НПЗ предусматривается в период 15 марта – 9 апреля 2023 года для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования с заменой, восстановлением его отдельных частей и их регулировке», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Как пояснили в ведомстве, планово-предупредительные ремонты НПЗ требуются для обеспечения промышленной безопасности и проверки технологического оборудования и трубопроводов, энергетического оборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов.