Табак без акцизов пытались провести в Москву

ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДЭР по Туркестанской области на участке автодороги Алматы-Самара остановили грузовик DAF.

В товаросопроводительном документе указан маршрут «Алматы-Москва». При досмотре данного транспортного средства обнаружены табачные изделия в ассортименте, без акцизных марок или QR кодов, а также каких либо товаросопроводительных документов.

Общее количество задержанного товара составило 353 кейсов по 500 пачек (в каждом кейсе), всего 176 500 пачек. В настоящее время согласно действующего законодательства РК ведутся мероприятия по возбуждению уголовного дела.