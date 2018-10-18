Для незаконного ввоза на территорию РК табачных изделий нечистые на руку предприниматели хотели подкупить сотрудников ДГД Туркестанской и Алматинской областей взяткой в 428 тыс. долларов США.

Комитетом государственных доходов МФ РК (далее — Комитет) подведены итоги деятельности органа по профилактики коррупции за 9 месяцев 2018 года.

Должностные лица ОГД стали чаще обращаться в подразделения внутренней безопасности Комитета и сообщать о склонении их к получению взятки.

Всего за 9 месяцев текущего года подразделениями внутренней безопасности Комитета был пресечен 21 факт дачи взятки должностным лицам ОГД на общую сумму более 157 млн. тенге.

Следует отметить, что в 2017 году было пресечено 9 фактов дачи взятки на сумму 1 млн. 265 тыс. тенге.

В качестве примера можно привести пресечение схемы незаконного ввоза на территорию Республики Казахстан табачных изделий.

На первоначальном этапе ввоз табачных изделий планировали наладить на территории Туркестанской и в дальнейшем в Алматинской области путем внесения недостоверных сведений в информационные системы государственных доходов.

Для достижения своих противоправных целей нечистые на руку предприниматели предприняли шаги по подкупу должностных лиц ОГД. Работникам ДГД по Туркестанской области было предложено взятка в 128 тыс. долларов США, работникам ДГД по Алматинской области в первом случае предложено 100 тыс. долларов США, в дальнейшем 200 тыс. долларов США.

Однако, работники ОГД обратились с заявлением о склонении их к получению взятки, все факты были пресечены подразделениями внутренней безопасности Комитета.

В итоге был пресечен канал незаконного ввоза на территорию РК табачных изделий.

Вместе с тем, Комитет сообщает, что за дарение подарков, сумма которых превышает 2-х МРП предусмотрена административная ответственность, свыше 2-х МРП уголовная ответственность.

Комитет информирует о том, что информацию о противоправных действиях должностных лиц органов государственных доходов, Вы можете сообщить в Управление внутренней безопасности КГД МФ РК и в территориальные подразделения внутренней безопасности, а также по телефонам: 8 (7172) 709820, Call-центр – 1412, 8-800-080-64-52.

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК