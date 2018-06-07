В Минздраве обсуждали повышение акцизов на табачные изделия, а также сладкие напитки.

Эксперты видят одни только плюсы: курящих казахстанцев станет меньше, а поступлений в бюджет — больше.

Для сравнения, в России пачка стоит уже два доллара, в Европе — от пяти, а в Нью-Йорке — 13 долларов. Чем выше платишь за вредную привычку, тем больше шансов, что ты от нее избавишься.

И хотя все последние годы цены на табачные изделия в нашей стране только повышались, эксперты настаивают: они все еще слишком доступны. Сейчас налог на сигареты составляет 40 процентов от цены.

Пять лет назад значительное подорожание привело к тому, что восемь процентов курильщиков бросили, утверждают в Минздраве. Похожую схему предлагают и для газированных напитков. Из-за слишком высокого содержания сахара они вредны, но очень любимы.