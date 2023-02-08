«Тяжело и очень страшно»: Уроженка Шымкента оказалась в эпицентре разрушений

В столицу благополучно прибыл борт с 16 казахстанцами и 2 гражданами Кыргызстана, которых эвакуировали с юго-востока Турции.

Наши коллеги Tengrinews.kz встретились с прибывшими и узнали, как они пережили разрушительное землетрясение.

Гражданин Кыргызстана Жанат вместе с супругой Айбобек родом из Шымкента прибыли из Газиантепа, где жили и работали.

«Это мой первый такой страшный жизненный опыт. Тяжело и очень страшно. Землетрясение у нас длится 3-5 секунд. А там оно длилось полторы минуты, 6,5 балла, представляете? Мы были дома, спали, было 4 утра. Дом треснул, но не разрушился. Нам повезло, было довольно новое здание. Мы встали у поручней и пережидали. Полторы минуты длились как полчаса», — рассказал Жанат.

Он отметил, что в Газиантепе есть диаспора. «Казахи, кыргызы, все вместе. Человек двадцать». Трагедия унесла жизнь одного из друзей супругов.

«Там такой хаос в городе. Население всего 3 миллиона, и все, кто мог, побежали разгребать разрушенные здания. До нас, которые просто выбежали на улицу, очередь не доходила. Мы сейчас поедем к родным в Шымкент, навестим родителей жены, потом поедем к моим родителям в Бишкек», — добавил Жанат.

Еще одна женщина, алматинка, Марина Фагиева рассказал, что ездила в Газиантеп к внуку, который учится в турецком медицинском университете.

«Там был очаг землетрясения. Землетрясение, конечно, страшная вещь. Мы рады, что мы дома. Внуку в университете сказали обратиться в посольство. Очень благодарны послу, имени и отчества не запомнила, но он очень хороший. Быстро нам все сделал, и вот мы на родине», — рассказала Марина Фаргиева.

Алматинка Райхан Набиева находилась в Турции в гостях.

«Собиралась три месяца там находиться, но это ужасное землетрясение… Там был просто ужас. В четыре утра я как раз была в гостях. Поднялся шум, все выбежали на улицу. До десяти утра мы сидели в машинах. Землетрясение было ужасное, в дома заходить было невозможно. Много пострадавших, у моих знакомых умер племянник. Дома разрушились. Меня пронесло. Спасибо, что помогли«, — рассказала Райхан Набиева.

Кроме того, как сообщают коллеги, прилетели 5 фармацевтов. В Турции они были на встрече с инвестором, чтобы представить фармацевтическую отрасль Казахстана и заключить бизнес-соглашения о сотрудничестве. Встреча состоялась, но не завершена из-за трагических событий.

«Толчки продолжались каждый час до самого вылета. Мы в аэропорту перед вылетом даже чувствовали толчки. Мы были в отеле на двух этажах. Не сразу поняли, что произошло. Мы прибыли ночью из Эмиратов. Часть нашей команды прибыла из Алматы. Очень уставшие были, спали. Но в один момент все оделись на ходу и успели выбежать, как на автомате. Невероятное количество людей выбежали босиком, кто-то с детьми на руках. Шел дождь со снегом, мы стояли на улице, ждали, когда толчки прекратятся. Не дай бог такое пережить», — рассказала фармацевт-провизор из Алматы Елена Ли.

Она отметила, что все страны очень активно помогают Турции, но также в помощи очень нуждаются сирийцы, ведь на их территории землетрясение было не менее страшным.

«У меня там однокурсник. Он говорит, что никто не оказывает им помощь так, как Турции. Если есть возможность, я бы попросила помочь также и Сирии, там тоже очень много завалов», — отметила Елена Ли.

Казахстанцев встретил представитель МИД, он организовал автобус для прибывших. Граждан Кыргызстана в аэропорту встретил председатель кыргызского общества Ассамблеи народа Казахстана Шавкат Исмаилов. Он предложил желающим номера в гостинице.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций Сирии. Количество жертв превысило 7 тысяч. До сих пор под завалами спасатели находят людей. Также на место происшествия отправились 2 борта казахстанских спасателей и медиков. К тому же, наша страна перечислит 1 млн долларов народу Турции.