В Шымкенте откачали воду с затопленных улиц

Ряд микрорайонов и улиц затопило проливными дождями в южном мегаполисе.

Коммунальные службы и сотрудники ДЧС откачали воду с затопленных улиц. Всего откачано 2508 куб. м. воды, выложено 800 мешков с инертным материалом. Как сообщили в ДЧС, дождевая вода не пробралась в дома, поток остановили вовремя. Всего было задействовано 87 единиц техники, 65 мотопомп, 173 человека личного состава.

«Работы в этом направлении проводились в микрорайоне Казыгурт по улице Богенбай, рядом с магазином Закир, расположенный вдоль Темирланского шоссе.

В микрорайоне Нуртас, в целях недопущения подворового затопления, проведена работа по выкладке подготовленных мешков с инертным материалом», — сообщили в ДЧС Шымкента.