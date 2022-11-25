Тарифы на тепло снизят почти вдвое, если монополист проиграет суд

Поставщика тепла в Шымкенте заподозрили в том, что он дважды получил оплату за свои услуги. Это стало поводом для снижения тарифа на 41%.

Сотрудники департамента Комитета по регулированию естественных монополий провели проверку выделенных средств из бюджета и выяснили, что поставщик тепла «Куат-жылу-орталык-3» получил 2 миллиарда 300 миллионов тенге. Деньги потратили на газ, электричество и тепловую энергию. Хотя затраты изначально были заложены в тариф.

Антимонопольщики с сентября прошлого года доказывают, что были нарушены права потребителей. Но монополист снижать цену не спешит и намерен обратиться в суд. Там он уже оспаривает решение по другой проверке. В октябре департамент обвинил компанию в получении необоснованного дохода в размере почти 486 миллионов тенге. Антимонопольщики потребовали ввести временный компенсирующий тариф в городе с января 2023 года. Однако, «Куат жылу орталыгы – 3» не согласился с этим. Точку в этой истории поставит суд.