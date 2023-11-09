Повышение тарифов на тепло начнётся 15 ноября

С 15-го ноября в Шымкенте вырастет тариф на отопление.

В городском департаменте комитета по регулированию естественных монополий прошло заседание региональной комиссии по вопросу рассмотрения новых тарифов на подачу тепловой энергии. С заявкой на повышение стоимости услуг теплоснабжения в комиссию обратилось предприятие «Куат жылу орталык-3». По словам тепловиков, вопрос увеличения тарифов назрел давно и уже в ближайшее время необходимо найти решение.

Последний раз тариф на тепловую энергию в Шымкенте менялся в январе этого года и тогда он был пересмотрен в сторону снижения. Но теперь ситуация изменилась, говорят тепловики. В большей степени на необходимость повышения тарифа на отопление влияет рост цен на стратегическое сырьё — энергоносители. Это повлияло на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.

«В связи с тем что у нас с первого июля поднялась цена на природный газ, на товарный газ на электроэнергию, на уголь, и на мазут, «Куат жылу орталык -3» вышел с предложением повышения тарифа на тепловую энергию. Кроме того, работники коммунальной сферы обратились с предложением увеличить тариф, в том числе и с целью повышения заработной платы.» — рассказала участник регионального совета по тарифной политике Салима Бопова

В новый тариф «Куат Жылу Орталык — 3» так же заложены затраты на дифференциацию групп потребителей тепла — на имеющих приборы учёта и на тех, кто пользуется постоянным тарифом. Как говорят специалисты антимонопольного департамента, у тепловиков есть все основания добиваться повышения тарифа. Вопрос лишь в том, насколько он поднимется и кого коснётся.

«Куат жылу орталык» в целом предлагает повысить на 35 процентов среднеотпускной. Изменение тарифа для населения в проекте указывается поднять на 53 процента. Но окончательное решение будет принято с учётом обоснованности затрат, предложений и замечаний региональной комиссии», — говорит руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту Кенжебулат Кошикбаев.

Обоснованность повышения стоимости тепла будет рассчитывать антимонопольный комитет. Так что возможно, что заявленный тариф будет уменьшен. Окончательное решение региональной комиссии будет опубликовано в средствах массовой информации и на официальном сайте Комитета по регулированию естественных монополий. В силу, новый утверждённый тариф на отопление, вступит 15 ноября.