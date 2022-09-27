В Шымкенте снижены тарифы на тепло почти на 8%

С 1 января 2023 года в Шымкенте тарифы на тепло будут понижены почти на 8 процентов.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент проведен анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ГКП «Куатжылуорталык-3» за 2021 год.

По итогам анализа выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5%, и сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка Республики Казахстан составила 520 756 602 тенге.

В связи с чем, ДКРЕМ утвердил для ГКП «Куатжылуорталык-3» временные компенсирующие тарифы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии со сроком на один год.

В результате средневзвешенный тариф составил 10365,44 тенге/Гкал без НДС, со снижением на 849,39 тенге или на 7,6% от действующего тарифа (ранее действующий средний тариф 11214,83 тенге/Гкал).

Снижение произошло по всем группам потребителей, а именно:

— для населения тариф с ОПУ снижен от 2888,54 тенге/Гкал до 2669,01 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

— для населения тариф без ОПУ снижен от 5682,01 тенге/Гкал до 5250,17 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

— для населения проживающих в ветких, аварийных, барачного типа домах с 4495,9 тенге/Гкал до 4154,21 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

-для бюджетных организациий с ОПУ с 39497,73 тенге/Гкал до 36513,31 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

— для бюджетных организациий без ОПУ с 60488,04 тенге/Гкал до 55917,6 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

-для прочих потребителей с ОПУ 10314,34 тенге/Гкал до 9530,45 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;

-для прочих потребителей без ОПУ 22546,42 тенге/Гкал до 20832,9 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%.

Сниженные тарифы вводятся в действие с 1 января 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2023 года.