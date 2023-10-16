Отопительный сезон в Шымкенте начнется раньше срока

Отопительный сезон в 2023 году в акимате города решили начать раньше, передает OTYRAR.

Тепло в дома шымкентцев поступит уже 20 октября. Согласно графику, отопительный сезон должен был начаться 25 октября. В акимате южного мегаполиса сообщают, что решение перенести дату на пять дней раньше связано с погодными условиями и многочисленными обращениями граждан.

Напомним, что на подготовку к отопительному сезону из госбюджета выделили 3,2 млрд тенге, отремонтировано 8,8 км тепловых сетей. По словам чиновников, в этом году Шымкент готов даже к самой суровой зиме.

Повышение цены на тепло не ожидается. Тарифы останутся преждними, заявили специалисты. Готовность всех участников процесса проверяла рабочая комиссия.