В Туркестанской области подсчитывают ущерб от паводков

В Туркестанской области прошло аппаратное заседание по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

На совещании были обсуждены проводимые работы и текущая ситуация. Подчеркнув, что противопаводковые мероприятия должны быть выполнены в полном объеме, глава региона отметил, что пострадавшим гражданам также будет оказана соответствующая помощь.

Возможность оказания помощи пострадавшим от паводков гражданам — один из главных вопросов последних дней. Этот вопрос обсуждался на совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Глава региона поручил чиновникам активизировать работу комиссии по восстановлению населенных пунктов и оперативно провести оценку затрат.

«Надо найти возможность помощи оказания гражданам, пострадавшим от паводка, в рамках закона. План противопаводковых мероприятий должен быть выполнен в полном объеме. Поручаю ещё раз осмотреть опасные участки, принять необходимые меры в рамках закона для восстановления подтопленных населенных пунктов. Работы по предупреждению паводков мы ведем с начала паводкового периода. Всем были даны поручения, но в некоторых населенных пунктах есть пробелы. Особенно в районе Сауран. Конечно, в целом районы и города готовились к чрезвычайной ситуации. Но и сейчас не стоит прекращать работу, она должна быть особенно усилена в Толебийском, Казыгуртском, Келесском и Сарыагашском районах. Если требуется дополнительная техника, срочно сообщайте», — говорит аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Начавшиеся 2-го февраля дожди привели к обильному таянию снега в горных районах области. Ниже по течению рек вода достигала населенных пунктов, угрожая разрушением жилых домов.

В городе Кентау, а так же Байдибекском, Сауранском и Ордабасинском районах подтоплены дворы 234 домов в 21-ом населенном пункте. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусова, специальная комиссия определяет объем ущерба, нанесённого стихией.

«С подтопленной дворовой территории эвакуированы 204 человека, вывезены 790 животных с подворий. Жители затопленных домов на время переселились к родственникам. Тем не менее для приёма пострадавших организованы 4 эвакуационных пункта. С 121-ой дворовой территории с помощью 20-ти мото-помп откачано 5 тысяч кубометров воды. В целях недопущения подтопления домОв, силами департамента по ЧС, местных исполнительных органов и военнослужащих воинской части города Арыси на участках подверженных подтоплению, заполнено песком и размещено 18 тысяч 300 мешков», — рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов.

Сегодня в области созданы 14 гидропостов для контроля уровня реки, организовано круглосуточное дежурство. Пока ситуация стабильная. Тем не менее в ходе аэровизуального обзора было установлено, что на хребтах Каратау по-прежнему большие запасы снега. Помимо этого замерзает лед на реке Сырдарья. По словам специалистов, наблюдение за природными каналами, берущими начало в горах, и водохранилищами в его устье, а также за расположенными вдоль них населенными пунктами будет продолжаться до полной нормализации ситуации.