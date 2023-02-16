В южном мегаполисе стали чаще гореть автомобили

Так, в Аль-Фарабийском с начала этого года загорелись пять автомобилей. Это вполовину больше, чем статистика прошлого года.

Специалисты часто говорят, чаще всего горят старые автомобили. Что следует учесть при покупке авто?

Ерлан Бексеитов сам столкнулся с возгоранием в автомобиле. По дороге домой из-под капота его машины пошел дым, а затем почти мгновенно вспыхнул огонь. Говорит, на помощь тогда пришли другие участники дорожного движения, которые помогли погасить пламя.

«Это произошло с моим предыдущим автомобилем, сначала пошел дым, потом вспыхнул огонь. Хорошо что у меня был огнетушитель и другие водители помогли. Такое два раза случилось, а затем я решил сменить машину», — говорит Ерлан Бексеитов, житель г.Шымкента.

В Аль-Фарабийском районе с начала года зарегистрировано 5 таких случаев возгорания. Это на 60 процентов больше, чем в прошлом году. По словам специалистов, чаще всего горят старые автомобили. Поэтому пожарные вышли в рейд, чтобы разъяснить водителям как эксплуатировать свой транспорт и почему у них всегда должен быть при себе огнетушитель.

Специалисты говорят, самое главное регулярно проходить техосмотр своих автомобилей, чтобы не попасть в «горящую» статистику.

«Многие автовладельцы не перевозят с собой огнетушители. Думают, да мы как нибудь потушим, и даже в 101 не звонят. А между тем автомобиль полностью сгорает за 7-10 минут. Нужно обязательно возить с собой огнетушитель и регулярно проходить техосмотр», — говорит Жанузак Адиханов, инженер управления по чрезвычайным ситуациям Аль-Фарабийского района.

В прошлом году в Шымкенте загорелись 44 автомобиля. Причины возгорания — замыкание проводки.