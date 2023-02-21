Юбилейная 1000-ая школа открылась в Туркестанской области

В торжественной церемонии открытия учебного заведения принял участие глава региона Дархан Сатыбалды. Новый объект образования рассчитан на 900 учащихся.

В Туркестанской области в строй введена тысячная школа. Объект расположен в Сарыагашском районе. В школе на 900 учащихся созданы комфортные условия для успешного обучения детей. Здесь есть большой тренажерный зал, столовая на 300 мест и 2 медицинских кабинета. Инженерные сети централизованы, а двор вымощен асфальтом. Медицинский кабинет полностью оборудован. Также установлена противопожарная сигнализация. Безопасность учащихся контролируют 17 наружных и 60 внутренних камер наблюдения.

“Это тысячная школа. Пусть в этой школе воспитывается будущее поколение на благо Казахстана и процветания страны. Поздравляю всех сарыагашцев с новой школой», — поздравил земляков бий г. Сарыагаша Рахим Оспанов.

Строительство средней школы началось в 2020 году. В образовательном учреждении — читальный зал и библиотека. Кабинеты химии, физики, труда и информатики оснащены современным оборудованием.

«Глава государства поручил создать хорошие условия для детей. Он отметил, что необходимо всесторонне поддерживать талантливых, склонных к спорту детей. Эта задача очень важна для нашего региона. Вы знаете, на эти цели у нас выделяется много средств. Потому что каждый пятый ребёнок в нашей стране рождается в Туркестанской области. На сегодняшний день у нас насчитывается более 700 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. Функционируют около 2400 учреждений образования. Считаю, что эта поддержка со стороны государства вдохновляет педагогов и положительно влияет на качественное образование подрастающего поколения«, — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

С каждым годом в Туркестанской области решается проблема нехватки школ. В прошлом году введено в эксплуатацию 21 учебное заведение, решены вопросы двух-трехсменных школ. В этом году в регионе планируется сдать ещё 20 школ. А в рамках нацпроекта «комфортная школа» построят 63 средних учебных заведения.