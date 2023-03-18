18 предприятий в Шымкенте нарушили экологические нормы

В Шымкенте 18 крупных предприятий оштрафовали на 38 миллионов тенге за нарушения экологических норм.

После многочисленных жалоб горожан выяснилось, что там не работали фильтры, у некоторых вообще отсутствовали экологические разрешения на выбросы.

По данным городского департамента экологии, после предупреждений и многомилионных штрафов за вредные выбросы, руководители некоторых предприятий не спешат применять инновационные меры защиты окружающей среды. Поэтому деятельность семи компаний временно приостановили работу, до устранения недочетов.

Сабыр Балыбек и.о. заместителя начальника департамента экологии г.Шымкента:

«Предприятия работали без экологических разрешительных документов. Кроме того, в испытательной лаборатории нашего департамента обнаружено превышение установленного предела концентрации. Проверка это доказала. Все объекты находились в индустральной зоне «Онтустык» и «Ордабасы»».