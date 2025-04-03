Меры по улучшению экологической ситуации в Шымкенте

Одной из главных тем в сфере экологии остаётся чистота воздуха, а также сбор и утилизация отходов.

По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Мансура Ошурбаева, который в конце марта посетил Шымкент с рабочим визитом, в мегаполисе уже приняты своевременные меры для улучшения качества воздуха — большая домов подключены к газоснабжению, что способствует снижению уровня загрязнения. В столице же некоторые дома продолжают отапливаться углём. Переход населения на электромобили также помогает сократить количество автомобилей на бензине и дизеле, что позитивно сказывается на экологии.

Однако основными источниками загрязнения остаются предприятия энергетического и промышленного секторов, которые вносят значительный вклад в ухудшение качества воздуха. В соответствии с экологическим кодексом планируется внедрение автоматизированной системы мониторинга, которая в режиме онлайн будет отслеживать состояние воздуха на промышленных объектах.

Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов РК: «Если раньше они могли скрыть факты выбросов каких-то аварийных, то на сегодняшний день тот список, который имеет определенные критерии, ставят датчики и департаменты экологии их уже мониторит в онлайн-режиме. При выявлении каких-то фактов нарушения применяются административные меры, вплоть до отправления в судебные органы для приостановки работы до устранения нарушения».

Также рассматривается вопрос о внедрении наилучших доступных технологий. Однако в этой сфере остаются проблемы — многие энергетические комплексы работают уже более 50–60 лет, что создаёт трудности в обновлении оборудования и инфраструктуры. Эти вопросы сейчас находятся в процессе решения.

Вопросы утилизации отходов также остаются в приоритете министерства — на развитие этого сектора планируется выделить около 200 миллиардов тенге. Население напрямую ощущает последствия загрязнения окружающей среды.

Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов РК: «Будет пилотный проект, прорабатывается этот вопрос, и город Шымкент должен или будет входить в список тех городов, где должен быть построен мусоросжигающий завод. С китайской компанией сейчас прорабатывается вопрос по строительству нового мусороперерабатывающего и, кроме этого, прорабатывается вопрос по строительству мусоросжигающего завода».

В Шымкенте ранее функционировал мусоросортировочный завод, однако с 2023 года он прекратил работу.

Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов РК: «Представители акимата прорабатывают вопрос с китайскими инвесторами и мусоросортировочный тоже заработает, это другой вопрос, касался в части раздельного сбора, экологизации мышления населения. Вопросы все взаимосвязаны и думаю должны будут решены в ближайшее время».

Говоря о вопросах экологии невозможно не затронуть вопрос строительства АЭС. Президент Казахстана заявил о необходимости строительства трёх атомных электростанций. Мы решили узнать, рассматривается ли строительства одной из них на юге страны, где также есть крупные водохранилища и водоемы.

Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов РК: «Любое строительство, в том числе АЭС, будет рассматриваться министерством экологии после поступления проекта и изучения влияния на окружающую среду. Если будет заявка намечаемой деятельности, все будет рассмотрено».

В целом, по мнению вице-министра экологическая ситуация в Шымкенте постепенно улучшается. Принимаются комплексные меры для создания комфортной городской среды.