Антитеррористические учения проводят в Шымкенте

27 марта, на территории Шымкента проводится антитеррористическое учение «Найза-Антитеррор-2023». В связи с этим, городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом просит жителей не паниковать и отнестись с пониманием на временные неудобства.

Цель мероприятия- проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

В этой связи, городской оперативный штаб призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.