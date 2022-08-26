В Туркестане прошли антитеррористические учения

Вслед за Шымкентом антитеррористические учения проводились и в духовной столице страны.

26 августа Туркестанским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в г. Туркестан проводится антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учения максимально приближены к боевым условиям с различными элементами сложности. Задействовано значительное количество личного состава и специальной техники.

Предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по вышеуказанной улице.

В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

Напомним, вчера вечером подобные учения прошли в Шымкенте.