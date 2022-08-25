Что произошло в центре Шымкента: Официальный комментарий

Жители Шымкента испугались от скопления правоохранительных органов.
В оперативном штабе по борьбе с терроризмом прокомментировали оцепление целого квартала. Как оказалось здесь проводили антитеррористические учения.
«Целью мероприятия является отработка правоохранительными и специальными органами практических навыков к выполнению задач по экстренному реагированию и пересечению условного акта терроризма», — пояснили в штабе.
В ведомсте призвали граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов.