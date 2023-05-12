Антитеррористические учения пройдут в школах Шымкента

12 мая комитетом по охране прав детей министерства просвещения РК во всех школах страны будут организованы учения, направленные на антитеррористическую защиту.

В них примут участие учащиеся государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организации образования.

В ходе мероприятия алгоритмы, утвержденные в рамках «Инструкции по организации антитеррористической защиты объектов образования», будут отработаны на практике и при необходимости послужат основой для их совершенствования.

«Министерство уделяет особое внимание безопасности детей, комплексному проведению мероприятий, направленных на антитеррористическую защиту в школах. В ходе мероприятия будет проработан ряд важных вопросов. В частности, инструктаж персонала школы, в том числе охранных организаций, контроль действий и обязанностей каждого из них; Инструктаж учащихся школы и организация эвакуации персонала и обучающихся; Проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативность реагирования частных охранных организаций в случае их вызова с помощью тревожных кнопок», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Основная цель проведения учений, помимо контроля за стабильным функционированием технических средств – ориентация на оперативное реагирование учащихся, учителей и сотрудников в случае возникновения опасности, с соблюдением надлежащей безопасности.

Для защиты организаций образования от терроризма, профилактики терроризма такие практические упражнения должны проводиться всесторонне и регулярно.