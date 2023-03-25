Более 4 тысяч абонентов остались без газа в Шымкенте

В Шымкенте в микрорайоне Нурсат вот уже вторые сутки наблюдаются проблемы с газоснабжением, возникшие из-за повреждения подземного газопровода.

В результате 3513 абонентов частного сектора и 800 квартир остались без газа, есть еще субъекты бизнеса: рестораны, торгово-развлекательный центр, их количество неизвестно. Газ отключили 24 марта в обеденное время. В ШПФ КазТрансГазАймак сообщили, что неизвестные лица повредили газопровод, сейчас ведутся ремонтные работы, которые должны завершиться к вечеру 25 марта.

«В диспетчерскую АДС поступило сообщение от жителей о том, что на углу Шаяхметова и Назарбаева чувствуется запах газа. В результате приборного обследования, выявлена концентрация газа в месте прокладки подземного газопровода высокого давления диаметром 355мм (следует учесть размер трубы редко используемый). В результате вскрытия, обнаружено, что ранее неизвестными лицами поврежден газопровод, а для устранения ими применены подручные средства (оповещения в КТГА соответственно не было). Вследствие чего, образовалась утечка», — сообщили в газоснабжающей компании.