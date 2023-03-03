Что Токаев и Мирзиёев делали в Шымкенте

В Шымкенте состоялась неформальная встреча Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.

«Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года», — говорится в сообщении Акорды.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.