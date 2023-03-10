Дату празднования Дня учителя изменили в Казахстане

Теперь профессиональный праздник-День учителя-будет отмечаться 5 октября.

Постановление приняли в Правительстве РК. Раньше праздник отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же, дату синхронизировали со Всемирным днем учителей, который отмечают 5 октября в более чем в 100 странах мира.

В этот день отмечают роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества. По данным Министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего,технического и профессионального образования.