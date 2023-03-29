Двум категориям граждан увеличат пособия

На первой открытой сессии Парламента 8 созыва Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил людям с ограниченными возможностями.

А именно их социальной защите, отметив, что таких граждан в нашей стране насчитывается более 700 тысяч. Президент поручил увеличить пособия на 14,5% с сентября месяца.

«Они остро ощущают последствия высокой инфляции, рост цен на лекарства, продукты. Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними«, — сказал Глава государства.

То же самое касается и семей, потерявших кормильца.

«Поручаю правительству с 1 июля этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 процента. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Токаев поручил ввести специальные выплаты для работников, которые трудятся во вредных условиях. Для этого правительству необходимо изучить международный опыт.

При этом, по словам Касым-Жомарта Токаева, подобные меры не должны порождать иждивенчества. Здоровые, молодые люди не должны идти на крайние меры в целях заполучить какие-либо пособия. Государство будет помогать только тем, кто действительно в этом нуждается, подчеркнул президент.