«Кондуктор не запасная часть автобуса». Первый день по новым правилам

В первый день весны жители Шымкента остались без кондукторов.

Для многих поездка в общественном транспорте оказалась настоящим испытанием на честность.

На работу главный транспортник Шымкента сегодня поехал на автобусе, одним из первых протестировав новшевство. Мухтар Коканбаев считает: пассажиры быстро адаптируются к нововведениям.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента:

«Кондуктор же не запасная часть автобуса или мотор, чтобы транспорт не мог ездить без него. Общественный транспорт может курсировать без кондуктора. Есть только вероятность, что некоторые пассажиры могут не оплачивать проезд. Но разговоры о том, что автобусы не могут ездить без кондуктора — в голове не укладываются.

Я живу недалеко от работы, чаще всего хожу на работу пешком. По необходимости езжу на автобусе, потому что работаю в этой сфере, необходим контроль».

К новой работе, со всей ответственностью подошли контролеры. Они сегодня не штрафуют, а напоминают о необходимости оплачивать проезд при входе в автобус. Сделать оплату можно не только транспортной картой Толем, но и при помощи альтернативных способов.

«В общественном транспорте теперь не будет кондукторов. После того как зашли в автобус нужно в первую очередь оплатить за проезд. Наличный тариф стоит 100 тенге, картой толем 70 тенге, проезд можно оплатить также СМС-кодом, либо QR-кодом»,- говорит контролер.

Многие пассажиры сегодня по привычке пытались отыскать в автобусе кондуктора. Другие переживали за их дальнейшее трудоустройство.

«Если бы повесили везде QR-код было бы намного легче. С одной стороны это хорошо, что кондукторов теперь нет. С другой стороны жалко, многие остались без работы. Они же семью на эти деньги кормили»;

«Разные ситуации бывают. В час-пик например кондуктор нужен будет. Не у всех есть карта Толем, если нет кондуктора, то будут задержки»;

«Я каждый день на работу езжу на автобусе. До этого жила в Алматы, там уже давно внедрили систему без кондуктора. Я считаю, что от этого ничего не поменяется. Мне это никаких неудобств не доставляет»,— рассказывают жители Шымкента.

Волнуются пассажиры и за безопасность поездки. Говорят, водители станут чаще отвлекаться, контролируя оплату.

Рустем Мирходжаев, водитель автобуса:

«Нам пока сложно. Непонятно, на дорогу мы будем смотреть или раздавать билеты. У нас есть свой график и должны следовать ему. С утра несколько человек расплатились наличными, остальные платили Толемом. Некоторые говорят, что расплатились , но не понятно: оплатили они или нет».

Внедрить безкондукторную систему оплаты проезда, в управлении транспорта решили из-за многочисленных жалоб пассажиров на скандалы в общественном транспорте. К полной отмене кондукторов транспортники готовились полгода, новшество внедряли поэтапно.