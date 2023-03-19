Избирателей в Казыгурте угощают бауырсаками и Наурыз көже

Празднично и с ароматом вкусной выпечки начали голосование в Казыгурте.

Съемочная команда OTYRAR отправилась в районы Туркестанской области. 71-ый избирательный участок развернули в стенах №86 средней школы.

Голосовать идут с самого утра целыми семьями. Избиратели, а их на данном участке 2125 по списку, проявляют активность и говорят, что от их выбора зависит дальнейшее развитие региона. Поэтому так важно выбрать того, кто действительно будет поднимать региональные проблемы как на уровне Парламента так и в областном акимате.

Настроение электората хорошее- этому помогает не только вера в будущее, но и созданные организаторами выборов условия. Золотистые, пышные бауырсаки, вкуснейший Наурыз коже и национальные сладости — все это создает настоящую атмосферу праздника, говорят жители.

Голосование продлится до 20:00 часов. Результаты будут известны после подсчета всех бюллетеней.