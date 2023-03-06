Как проходит процедура списания долгов по кредитам

В Казахстане стартовал прием заявок на проведение процедуры банкротства. С самого утра в центрах обслуживания населения, где принимают заявки, образовались очереди.

В шымкентских центрах обслуживания населения небывалый ажиотаж. Люди ринулись подавать заявки на проведение процедуры банкротства. Желающих стать банкротами — десятки, но кредиты спишут не всем. Некоторые не подпадают по условиям и получают отказ.

Гульдана Хабдиева, мама двух детей с особыми потребностями. Говорит, три года назад взяла кредит в банке, но в последнее время закрывать его стало сложно. Женщина решилась объявить себя банкротом, но не вышло.

«Я взяла в кредит 1 миллион тенге, плюс проценты еще один миллион тенге. Хочу объявить себя банкротом, но тут у меня спрашивают справку у банка о том, что я год не платила. А в банке говорят, чтобы я обратилась в суд. Что мне делать?», — говорит Гульдана Хабдиева жительница Шымкента.

Специалисты говорят, процедуру внесудебного банкротства могут пройти только те, чей долг не превышает 5,5 миллионов тенге, есть задолженность перед банком в течение последних 12 месяцев, отсутствует имущество и есть справка об урегулировании погашения задолженности перед банками или микрофинансовыми организациями.

«Если гражданин является получателем АСП более 6 месяцев, то 12-ти месячное последовательное непогашение условие не применяется. И второе особое условия, если долги не погашаются в течение последних пяти лет то все вышеуказанные критерии отпадают. Данная процедура не однодневная, закон вступил в силу и он будет работать постоянно«, — говорит Аят Сейдагазиев, руководитель управления по работе с задолженностью ДГД по Шымкенту.

Применить судебное банкротство могут граждане с долгом свыше 5,5 млн тенге. Для этого нужно обратиться в суд. У заявителя также должна быть плохая кредитная история и отсутствие платежей как минимум год. До этого необходимо провести процедуру по урегулированию. А кредитор вправе изъять единственное жилье должника, при условии, что оно находится в залоге.

Третья процедура — восстановление платежеспособности, когда статус банкрот человеку не присваивается, предоставляется рассрочка по долгам до пяти лет и возможность списания части долга. Закон о банкротстве, говорят юристы, казахстанцы ждали давно. Но по словам специалистов, некоторые условия слишком жесткие, и предлагают, например, оставить гражданам возможность брать в последующем кредиты.

«В ходе процедуры банкротства в течение трех предыдущих лет если должник производил погашение долгов с нарушением очередности, то он не получает освобождение от долгов. Это неправильно почему потому что откуда человек знал. Например он 6 месяцев назад продал старенькую машину чтобы закрыть один из своих кредитов», — говорит Ильяс Тлеулин, юрист юридической компании «Современная Защита».

Ведь ограничения уже есть, говорят специалисты. В течение трех лет будет проводиться мониторинг финансового состояния должника, и в случае если выяснится что за банкротом числится имущество или у него внезапно появится необоснованный доход, решение могут отменить. Кроме того, банкроту будет запрещено брать кредиты в течение 5 лет, а повторное банкротство будет возможно только через 7 лет. В первый день заявки на проведение процедуры банкротства в Казахстане подали больше тысячи человек.