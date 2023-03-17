Какая погода ждет шымкентцев в выходные

Выходные на большей части Казахстана будут снежными и дождливыми.

По словам синоптиков, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере и востоке страны ожидается снег, низовая метель и гололед. На юге погода будет не такой суровой, в выходные там обещают дожди.

«19 марта в горных районах Алматинской области, области Жетісу ожидаются сильные осадки, дождь и снег, лишь на западе страны без осадков. Во второй половине выходных период с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра», — говорит Алина Исмагулова пресс-секретарь РГП «Казгидромет».

Вместе с непогодой придет и понижение температуры воздуха. На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ожидается ночью до 7-20 мороза, днем до 0-8 мороза. В столице страны 18 марта обещают минусовую температуру.

На юге же сохранится плюсовая температура воздуха, так в Шымкенте, днем обещают до +18 градусов тепла. В Алматы в субботу днем обещают 0 градусов, а уже 19 марта 8 тепла.