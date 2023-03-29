Квартирант обокрал хозяйку почти на миллион тенге

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Тина Кудайберген
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В Жетысайском районе женщина обратилась в полицию с просьбой найти её квартиранта, который обокрал женщину на 900 тысяч тенге.

Воспользовавшись отъездом женщины на два месяца в Алмату, арендатор проник в запертую комнату и украл от туда бытовую и строительную технику. Распродав награбленное, экс-арендатор потратил все деньги на личные нужды и скрылся.

Полиция вышла на свидетелей, которые рассказали, где находится подозреваемый. Он скрывался в Астане от куда его доставили обратно. Свою вину мужчина полностью признал, при нем нашли вещественные доказательства.

Сейчас по данному факту ведется досудебное расследование. Все имущество вернули хозяйке.

 

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