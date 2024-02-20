Школьница пыталась спрыгнуть с моста после ссоры с отцом из-за телефона

Полицейским чудом удалось спасти девятиклассницу в Туркестанской области, которая решилась на отчаянный шаг из-за запрета на мобильный телефон, передает OTYRAR.

На пульт “102” Сауранского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в направлении Шымкент-Туркестан несовершеннолетняя девушка пытается прыгнуть с моста. К месту происшествия незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции. Инцидент произошел около 21:00 часов вечера.

Полицейские, увидев девушку, начали вести с ней переговоры. Один из них аккуратно подобрался к ней, схватил и вывел в безопасное место.

Таким образом, благодаря мастерству и оперативности, сотрудники полиции спасли девятиклассницу от смерти.

«Как выяснилось, несовершеннолетняя пошла на такой необдуманный шаг в ходе ссоры из-за отобранного отцом девушки ее сотового телефона. Отец несовершеннолетней выразил искреннюю благодарность стражам порядка, которые спасли его дочь», — прокомментировали в ДП Туркестанской области.

Также с несовершеннолетней и её родителями провели разъяснительную работу.