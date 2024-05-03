Родной отец подозревается в изнасиловании дочери в Туркестанской области

Об этом сообщили в ДП Туркестанской области, передает OTYRAR.

Мать подростка обратилась в полицию, заявив, что её дочь беременна от родного отца. Полиция уже задержала подозреваемого.

«Выясняются все обстоятельства.

Несовершеннолетняя помещена в кризисный центр и ей оказывается соответствующая помощь»,-сказано в официальном сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

Официальные лица также заверили, что дело находится на особом контроле. Наши корреспонденты активно следят за ходом событий, информация будет дополняться.

Иллюстративное фото: КазТАГ