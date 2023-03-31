Машина сгорела дотла в центре Шымкенте

В груду металла превратилась легковушка после ночного пожара в центре Шымкента.

Инцидент произошел 30 марта 23:30 ночи на улице Аскарова. Известно, что автомобиль Ауди ездил на газу. Причина возгорания выясняется. В распоряжении редакции OTYRAR оказалось видео с места происшествия. На кадрах видно, как автомобиль припаркованный возле многоэтажного жилого дома горит синим пламенем.

Бороться с огнем выехали 11 сотрудников ДЧС и 2 пожарной техники. Пожар удалось потушить, сведений о пострадавших нет.