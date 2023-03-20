На Шымкентском НПЗ приступили к ремонту

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе приступили к ремонту. С 15 марта по 8 апреля производство полностью остановлено, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Работы плановые и заранее согласованы с Министерством энергетики. На этот период сформирован необходимый запас нефтепродуктов, сообщили в компании «КазМунайГаз». Это позволит провести без дефицита период весенне-полевых работ.

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод временно поставили на паузу. Запланирован комплексный план по ремонту и техническому освидетельствованию. Работы займут чуть больше трех недель.

«Основные работы по замене свода печей, замена транспортного трубопровода, замена шлемовой линии, замена катализатора, установки гидроочистки дизельного топлива, пересыпка катализатора», — говорит Бакыт Ерегенов, технический директор ТОО «Петроказахстан Ойл Продактс».

С ходом текущего ремонта ознакомился председатель правления «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Он поручил завершить все работы в заявленные сроки — 8-го апреля.

На это время, по словам специалистов, в стране есть необходимый запас нефтепродуктов. Также увеличена загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре.

«Завод вышел с очень хорошими остатками по нефтепродуктам. Порядка 29 тысяч тонн дизельного топлива на запасах есть и порядка 30 тысяч тонн бензина АИ-92. Хотел бы обратиться к компетентным органам для проведения своего рода проверки — нет ли каких-либо сложностей по выдачи в розницу именно дизельного топлива», — говорит Дмитрий Макеев, заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз».

Текущий ремонт на заводе должен проводиться ежегодно. Тогда сложное оборудование будет работать как часы. В прошлом году остановки не было, чтобы не допустить дефицита ГСМ в стране. Предприятию удалось переработать рекордное количество нефти — более 6 млн тонн. Мощности «нефтяного гиганта» будут расти и дальше. До 2029 года как минимум до 9 млн-ов тонн в год.