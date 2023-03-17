Новый ауыл образовали в Шымкенте

Ауыл на 200 юрт появился в третьем мегаполисе Казахстана. Правда жить там никто не будет. Ауыл собрали на время празднования Наурыза.

Сейчас на месте устанавливают юрты, качели Алтыбакан. На территории проложили брусчатку и места для спортивных игр и концертов.

«На самом деле проект «Великие казахские игры» войдет в историю нашей страны. Мы должны уделять внимание нашей истории, а она у нас прекрасная. К нам приедут гости из разных стран и наших регинов. Будет очень большой и вкусны праздник»,- говорит Жан Муканов организатор.

Расположен мини — аул вблизи нового ипподрома. Каждый желающий в день Наурыза сможет попасть на территорию и отметить весенний праздник.