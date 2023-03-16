Об оплате транспортного налога до 1 апреля напоминают ДГД

Департамент государственных доходов по г.Шымкент напоминает, что налог на транспортные средства за 2022 год физическим лицам нужно оплатить не позднее 1 апреля 2023 года.

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности.

Объектами налогообложения являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан.

Обращаем внимание, что на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы» размещен калькулятор расчета налога, необходимо ввести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства, электронный сервис сам рассчитает причитающуюся сумму.

Так же, можно посчитать сумму налога самостоятельно с помощью мобильного приложения e-Salyg Azamat.

Вместе с тем, предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами,будут направлены в марте месяце пользователям мобильных приложений АО «Каспи банк» и АО «Народный банк» в виде PUSH-уведомлений.

Призываем оплатить налоги своевременно и в полном объеме.