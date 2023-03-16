«Я построил 8 социальных домов», — кандидат в депутаты гормаслихата

Жизненная позиция Армана Оразбаева честно служить стране.

Предвыборная программа кандидата, воплотившая в жизнь лозунг «Служение стране — обязанность гражданина», состоит из 9 направлений, которые являются реальным механизмом развития региона.

В рамках программы предусмотрено решение вопросов таких как создание новых рабочих мест для молодежи, строительство социальных объектов, обеспечение безопасности в школах и детских садах.

Арман Оразбаев, кандидат в депутаты маслихата г.Шымкента:

«Быть мостом между властью и народом. Донести до власти чаяния народа. Создание рабочих мест для молодежи, развитие инфраструктуры, повышение благосостояния населения. Нужны радикальные изменения».

Арман Оразбаев, занимающий должность руководителя компании «Saiman group», принимает особое участие в благоустройстве третьего мегаполиса, вносит большой вклад в улучшение архитектурного облика города. Он считает своей главной задачей — улучшение социальной сферы населения.

Нурлан Есенкулов — заведующий отделом центра «Обычаев и традиций» г.Шымкента:

«В строительстве центра обычаев и традиций есть вклад Армана Оразбаева. Он принимал активное участие в строительстве объектов, парков и скверов на этой территории. Так что я могу сказать с уверенностью: таких молодых людей нужно поддерживать».

Кандидат в результате упорного труда и умелого управления добился создания в южном регионе большого количества рабочих мест, развития бизнеса. Сегодня группа компаний «Saiman group», возглавляемая Арманом Ожановичем, построила 8 домов для бездомных семей, под опекой находится еще ряд социально уязвимых слоев населения. Гражданин, который стремится улучшить благосостояние народа, планирует быть мостом между народом и властью.

Оплачено из средств частного фонда кандидата в депутаты маслихата г. Шымкента по избирательному округу №11 А. Оразбаева.