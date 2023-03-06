Появились подробности по делу девушки выпавшей с 6 этажа Риксоса

В ДП Туркестанской области уголовное дело по факту падения девушки с балкона гостиницы переквалифицировали в статью Покушение на убийство, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 23 февраля. Тогда 17-летняя девушка выпала с 6 этажа отеля. В полицииимциполл возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Однако после общественного резонанса, где родные потерпевшей заявили, что девушку принуждали заниматься проституцией, а при отказе сбросили с балкона, дело ппереквалифицировали на «Покушение на убийство». Появились новые подробности.

На допросе парень, с которым потерпевшая встретилась в гостинице, рассказал, что нашел девушку «легкого поведения» в социальной сети.

«По словам молодого человека, в гостиницу они приехали по собственному желанию. Однако, у них возникло недопонимание, и молодая девушка устроила ссору, отказавшись вернуть деньги, полученные от мужчины по онлайн-переводу по предварительному согласию», — сообщили в ДП Туркестанской области.

Чтобы вернуть деньги за неоказанные услуги, парень позвал свою знакомую, которая пришла в номер гостиницы не одна, а с двумя девушками.

«Данный гражданин пригласил в гостиницу знакомую девушку, чтобы она поговорила с ней, а сам вышел. Что подтверждается записями видеокамер. Во время допроса со слов 3 указанных девушек, потерпевшая вышла на балкон гостиницы, чтобы поговорить по сотовому телефону, и сама спрыгнула», — говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

По счастливой случайности девушка выжила и даже рассказала полиции, что ее столкнула одна из девушек. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства. Дело на особом контроле Прокурора области и начальника областного ДП.