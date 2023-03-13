Предпринимателю необоснованно начислили налог за рекламу

В Антикоррупционную службу по городу Шымкент обратился предприниматель с жалобой на неправомерное начисление налога за размещение наружной рекламы.
Недостоверные сведения о предпринимателе в налоговый орган направлены профильным управлением акимата в сфере архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
В последствие предпринимателю начислено порядка 800 тыс. тенге налогов за рекламу.
После вмешательства Департамента, в акимат направлено предложение по данному вопросу, необоснованная сумма налога в размере 785 тысяч тенге возвращена на банковский счет ИП.