Токаев призывает бизнесменов развивать массовый спорт и строить спортобъекты

Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес создавать условия для развития массового спорта и популяризировать здоровый образ жизни, передает OTYRAR.
По словам президента, главный акцент должен быть на улучшении здоровья населения. Для этого необходимо развивать спортивную инфраструктуру и охватить максимальное количество детей массовым спортом.
«Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры», — говорит Касым-Жомарт Токаев.
Всего же по словам Президента, в стране насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них больше половины — на селе. Но как показывает практика, этого недостаточно. Вместе с тем подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находятся в государственной собственности и расходы на их содержание ложится на бюджет.
Поэтому целесообразней будет в каждом регионе привлекать меценатов и предпринимателей создавать спортивные объекты в рамках государственно-частного партнерства. А бизнесмены, которые будут вкладываться в развитие массового спорта, будут удостоены самой высокой награды, пообещал Касым-Жомарт Токаев.