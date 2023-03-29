Токаев призывает бизнесменов развивать массовый спорт и строить спортобъекты

Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес создавать условия для развития массового спорта и популяризировать здоровый образ жизни, передает OTYRAR.

По словам президента, главный акцент должен быть на улучшении здоровья населения. Для этого необходимо развивать спортивную инфраструктуру и охватить максимальное количество детей массовым спортом.

«Особенно необходимо создать условия для занятий спортом детей. Все это позволит улучшить здоровье населения. Я поднимал этот вопрос в своем Послании. Государство уделяет большое внимание укреплению спортивной инфраструктуры», — говорит Касым-Жомарт Токаев.