В Туркестанской области завершается строительство спортивных объектов

В Туркестанской области завершается строительство нескольких спортивных объектов, среди них два спортивных комплекса, центральный стадион и теннисный центр.

В Туркестанской области продолжается строительство спортивных социальных объектов. Руководитель аппарата акима региона посетил строящиеся комплексов и встретился с подрядчиками. Так, по улице Бекзата Саттарханова в Туркестане строят спорткомплекс на почти двух гектарах.

Его вместимость составит около тысячи человек.

Комплекс состоит из трёх этажей.

В здании современного типа есть спортивные и тренажерные залы, 8 раздевалок, ванные комнаты, конференц-зал, столовая, кабинет медицинской помощи, комната ожидания гостей, комнаты для тренеров и административного персонала.

В комплексе будет располагаться спортивная школа имени Абдысалама Нурмаханова, будут работать 76 тренеров по 18 видам спорта.

Подходит к концу строительство центрального стадиона «Туркеstan-Агеnа». Здесь завершили прокладку труб и системы отопления, заканчивают работу по установке оросительной системы футбольного поля.

Уже засеяли семена газонной травы. Их поливают автоматически, по расписанию, под наблюдением специалистов.

Эксперты казахстанской федерации футбола намерены провести инспекцию стадиона в этом месяце.

Футбольное поле готово принять полноценный матч. В целом стадион планируют сдать в экаплуатацию и провести первую игру уже в сентябре.

Власти Туркестанской области ознакомились и с работой теннисного центра. Директору комплекса был дал ряд поручений по созданию благоприятных условий посещения кортов.

«В залах нет системы кондиционирования, детям будет жарко заниматься. Проработайте этот вопрос. Создайте комфортные условия», — говорит Еркегали Алимкулов, руководитель аппарата акима Туркестанской области .

В теннисном центре под руководством 24 тренеров занимаются 270 детей. Школьники до 12 лет тренируются бесплатно.

Посетители центра могут сделать выбор: большой, настольный теннис или бадминтон. Общая площадь теннисного центра составляет больше 5 тысяч квадратных метров. Президент страны отмечает важность развития массового и детско-юношеского спорта.

«Необходимо создать условия для развития спорта среди детей. Все это позволит улучшить здоровье нашего народа. Я уже поднимал данный вопрос в своем Послании. Государство уделяет особое внимание улучшению спортивной инфраструктуры. В стране имеются более 43 тысяч спортивных сооружений. Больше половины из них расположены в сельской местности. Однако простых и доступных комплексов все еще недостаточно. Большинство спортивных сооружений находятся в собственности государства. На их содержание выделяется крупная сумма из бюджета.

Необходимо использовать потенциал органов местного самоуправления, спонсоров и рекламодателей для развития индустрии спорта. Также следует использовать государственно-частное партнерство. Жителям важно проявлять энтузиазм и активно участвовать в развитии массового спорта. Государству следует создать для этого все условия.

Предприниматели и другие граждане, вкладывающие средства в развитие массового спорта, будут способствовать пропаганде здорового образа жизни, а в будущем получат высшие государственные награды», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Президент уверен, Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого важна пропаганда здорового образа жизни и развитие массового спорта. В Туркестанской области с задачей главы государства справляются.