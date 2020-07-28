Для развития футбола, как самого популярного вида спорта в мире в священном городе, в соответствии с международными стандартами УЕФА строится огромный стадион на 7000 человек.

Под непосредственным руководством главы региона Умирзака Шукеева в Туркестанской области ведется большая работа по развитию массового спорта и спорта высших достижений.

В целях усиления приоритетных направлений и развития спортивной инфраструктуры в Туркестане строят ряд новых и современных зданий. Глава региона, который уделяет большое внимание спорту, побывал на строительных площадках новых спортивных сооружений, строящихся в областном центре.

Для развития футбола, как самого популярного вида спорта в мире в священном городе, в соответствии с международными стандартами УЕФА строится огромный стадион на 7000 человек. Спортивный комплекс с 2 спортивными залами, футбольным полем с естественным покрытием и административными помещениями сдадут в эксплуатацию уже в этом году. На новом стадионе пройдут тренировочные сборы областной сборной, а также региональные, национальные и международные соревнования.

Кроме того, активно ведутся работы по строительству спортивного комплекса с бассейном, который также внесет вклад в развитие спорта Туркестанской области. В современном спортивном комплексе, строительство которого близится к завершению, будут тренироваться члены сборной и юные спортсмены региона.

Стоит отметить, в областном центре планируется построить и сдать десятки спортивных объектов.