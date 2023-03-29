Сбежавший из аэропорта Инчхон казахстанец сдался полиции

Награда в 10 миллионов тенге, обещанная за помощь в поимке беглого казахстанца в Корее не достанется никому.

Минувшей ночью 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, откуда его должны были депортировать, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.

Айбек Смадияров официальный представитель МИД РК:

«Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство Казахстана держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консультативно-правовую помощь нашим соотечественникам».

Ранее был задержан еще один наш соотечественник, нелегально въехавший в Южную Корею. Инцидент произошел 28-го марта. Двое депортированных уроженцев Туркестана 21-го года и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали.