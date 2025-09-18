Туркестан — центр казахстанско-корейского сотрудничества

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Казахстане. Стороны обсудили развитие двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

На встрече представили планы о социально-экономическом развитии региона, инвестиционном потенциале и стратегических направлениях. Особое внимание в Туркестанской области уделяют развитию проектов в энергетике, туризме, промышленности и образовании. Аким региона выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства и здравоохранения.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Стратегическое партнёрство между Казахстаном и Республикой Корея с каждым годом укрепляется. Сегодня крупные корейские компании успешно работают в нашей стране. Туркестанская область установила тесное сотрудничество с крупной корейской торговой ассоциацией KITA, в результате чего в регионе реализуются два масштабных проекта. Кроме того, мы намерены развивать совместные инициативы в образовании, агропромышленности и здравоохранении».

В ходе встречи обсудили ключевые проекты: открытый в Туркестане Woosong IT университет и строящуюся парогазовую электростанцию на 1000 Мегаватт в Сайрамском районе. Аким подчеркнул, что эти инициативы — результат успешного сотрудничества двух стран. Посол Республики Корея Чжо Тэ-Ик подчеркнул, что рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнёра в Центральной Азии и высоко оценивает проекты в Туркестанской области. По его словам, Корея намерена активно расширять сотрудничество с регионом.

Чжо Тэ-Ик, полномочный посол Республики Корея в Республике Казахстан: «Наша компания — одна из крупных компаний в Корее. Мы строим заводы не только в Казахстане, но и по всему миру. Поэтому хотим выразить заинтересованность в сотрудничестве и попросить вашей поддержки. Мы видим множество направлений, в которых можно развивать партнёрство. В частности, хотим обсудить возможность внедрения умных ферм. В Корее это направление активно развивается, и такие технологии позволяют сократить потребность в ручном труде, особенно на сложных участках».

В рамках встречи обе стороны подтвердили намерение укреплять стратегическое партнёрство, активизировать торгово-экономические связи и расширять культурно-гуманитарное взаимодействие.