Сервис Яндекс Еда запустился в Шымкенте

Теперь в Шымкенте через приложение Яндекс Еда можно заказать готовые блюда из ресторанов с доставкой домой или в офис. Для пользователей сервис также доступен в Алматы и Астане.

К сервису подключилось множество заведений по всему городу. Среди них KFC, Burger King, Bahandi, I love meat, The Папа, «Плов в коробочке», «Ладушки», «Кофемолка», «Шеф Burger» и другие. Список партнёров будет пополняться, а вместе с ним — расти разнообразие блюд, доступных для заказа.

«Шымкент – это гастрономический центр южного Казахстана, с разнообразной кухней и ресторанными брендами, известными за пределами города. Поэтому запуск здесь стал для нас логичным шагом. Для пользователей мы готовы предложить качественный и технологичный сервис с доставкой по всему городу и большим выбором ресторанов, в том числе и локальных», – говорит Арман Досмаилов, руководитель по развитию бизнеса Яндекс Еды в Казахстане.

Среднее время ожидания заказа с момента оформления до доставки на указанный адрес составит 30 минут. Алгоритмы сервиса позволяют оптимизировать привычные процессы и быстрее доставлять заказы. Так, для каждого адреса в списке доступных ресторанов отражаются заведения поблизости. Платформа распределяет заказы и строит оптимальные маршруты, учитывая количество доступных курьеров на линии. За всеми этапами можно следить в приложении – оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится курьер.

Доставляют заказы курьеры из партнерских логистических служб и собственные курьеры ресторанов. Передвигаться они могут любым удобным способом: пешком, на самокатах, велосипедах или мопедах. Часть заказов будет выполняться на машине, чтобы быстрее доставлять их в отдаленные районы.

В сервисе доступна круглосуточная служба поддержки. Если пользователь недоволен заказом или хочет задать вопрос – он может связаться с поддержкой через приложение, и ему помогут разобраться в ситуации.

Оплата возможна банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Бесплатное приложение Яндекс Еда доступно для iOS и Android на казахском, русском и других языках. Оформить заказ можно также в отдельном разделе «Еда» в Яндекс Go.