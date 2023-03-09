Школьника спасшего трёхлетнего малыша, наградили в Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды наградил юного спасателя спасшего трехлетнего мальчика.

За спасение тонущего ребенка школьнику подарили сертификат на 400 тысяч тенге.

Мактааральский ученик восьмого класса прославился на всю страну героическим поступком. Нуркельды Нурполат спас малыша, упавшего в канал. Увидев ребёнка, 15-летний подросток не растерялся. Несмотря на холод, школьник прыгнул в воду, вытащил мальчика на берег и оказал ему первую помощь. Глава региона поблагодарил восьмиклассника, сказав, что этот поступок пример для подражания.

«Молодец! Мне вчера показали видеозапись. Я думал, что это взрослый парень. А тут оказывается школьник. Пусть такие граждане становятся примером для других молодых людей. Спасибо, что вы растите настоящего патриота», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поздравляя юного героя.

Нуркельды, как выяснилось, из большой семьи — второй из шести детей -отличник и активист. Как рассказал отец подростка, его сын занимается спортом, это и помогло ему в ответственный момент мобилизоваться и спасти ребёнка.