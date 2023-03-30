Шымкентским депутатам вручают мандаты

В Шымкенте новоизбранным депутатам городского маслихата сегодня вручили удостоверения и значки, передает OTYRAR.

Таким образом начались полномочия 32 народных избранников в городском маслихате. Новые депутаты получили значок и удостоверение от рук председателя территориальной избирательной комиссии Каирбека Кунанбаева. Состав получился более чем разнообразным: в гормаслихате и предприниматели, и педагоги с многолетним стажем, спортсмены.

Сначала наградили «новые лица». Среди них олимпийская чемпионка, главный тренер страны по художественной гимнастике — Алия Юсупова. Это ее первый опыт в качестве депутата.

Ректор Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова Дариякуль Кожамжарова, академик, доктор исторических наук, профессор, автор 6 монографий и 250 научно-методических статей. Кстати опыт в качестве депутата колоссальный, ранее Дариякуль Кожамжарова была депутатом маслихата в Таразе и Жамбылской области.

33-летний Асхат Нурлыбаев, бизнесмен и достаточно популярный в социальных сетях молодой человек. Он принимал активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Вот такие значки и удостоверения получили все новоизбранные депутаты.

После вручения аким мегаполиса Мурат Айтенов обратился к депутатам и озвучил главные задачи.

«Уважаемые коллеги, депутаты. Самая главная задача — быть вместе с народом, слышать их, помогать в решении их проблем, проблем города. Жители рассчитывают на вашу активную работу. Будем работать вместе. Поздравляю, успехов вам!»,- сказал Мурат Айтенов, аким Шымкента.

Полный материал с первой сессии городского маслихата будет доступен позднее в виде сюжета на телеканале OTYRAR.