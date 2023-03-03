Шымкентца обокрала экс-сожительница

Жертвой бывшей сожительницы совершенно неожиданно стал житель Шымкента.

42-летний мужчина обратился за помощью к полицейским, рассказав, что неизвестные проникли в его квартиру и украли 580 тысяч тенге со шкафа.

Позже как оказалось, в поле подозрения попала экс-сожительница, с которой мужчина состоял в отношениях 8 лет, но последние 2 года пара жила порознь. Произвести злой умысел женщине помогли запасные ключи от двери.

35-летнюю женщину задержали, она во всем созналась, выясняются обстоятельства.

Полицейские в свою очередь призывают горожан не доверять третьим лицам и вовремя менять дверные замки.