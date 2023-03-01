Шымкентцы возложили цветы к монументу «Қазақ елін мың алғысы». Акцию приурочили ко дню благодарности, который сегодня отмечают по всей стране.

Также сегодня прошел телемост, который связал города страны со столицей, в рамках которого министр информации и общественного развития поздравил всех казахстанцев с праздником.

Эстафету добра и благодарности в день благодарности подхватили представители разных этносов. Жители Шымкента возлагают цветы к монументу «Қазақ елін мың алғысы». Он несёт важное историческое значение, олицетворяя собой трагическую судьбу насильственно переселенных в нашу страну народов. Монумент демонстрирует великий гуманизм казахов, дружбу и единство в полиэтничном обществе.

«Поздравляю с Днем благодарности! Пусть наше небо всегда будет мирным, а народы живут в дружбе и согласии», — говорит представитель этнокультурного центра.

«Спасибо всем за то, что мы живем в мирное время. Пусть наша страна процветает», — говорит говорит представитель этнокультурного центра.

Первого марта представители Ассамблеи Народа Казахстана в формате телемоста обсуждают новые вызовы современности и ставят конкретные цели в укреплении межконфессионального согласия.

«Поздравляю всех казахстанцев с днем благодарности а также с наступающими праздниками. В этом месяце наши предки отмечали начало нового года. И я желаю нам начать этот год с благодарностью друг к другу, состраданием и милосердием к окружающим», — говорит Дархан Кыдырали министр информации и общественного развития РК.

День благодарности – это прежде всего дань уважения к прошлому, благодарность всему народу за помощь, которую он оказал во время депортации. Люди обжились, построили крепкие семьи, сохранили традиции.

Сегодня Казахстан второй дом для представителей 130 этносов. Почти в каждой семье умеют готовить казахский бешбармак, русские щи и польский бигос.