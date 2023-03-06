Сверток марихуаны изъяли у сельчанина

Профилактические мероприятия полицейские области проводят регулярно, растет и число распространителей наркотиков и тех, кто балуется наркотой.

Накануне в поле зрения стражей порядка попал подозрительный мужчина. В его кармане нашли сверток с травой. Наркотическим средством оказалась «марихуана», общим весом около 2 гр.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.