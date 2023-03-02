Управление образования Шымкента проводило незаконные проверки школьных столовых

Антикоррупционной службой по городу Шымкент установлены случаи проведения необоснованных проверок школьных столовых.

Функции ежедневного мониторинга деятельности поставщиков горячего питания нормативно закреплены за специальными комиссиями при школах.Однако, на практике данную работу проводили должностные лица профильного управления и методисты подведомственных учреждений.

«Как показал анализ, по приказу Управления образования города проведено порядка 100 проверок работы МСБ (арендаторов столовых). По итогам совместной работы Антикора и руководства акимата приказы Управления отменены, представители бизнеса официально уведомлены о прекращении несанкционированных мониторингов, а также о работе Call-центра 1424 Агентства», — рассказали в антикоррупционном агентстве.